POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mb) An der Hermann-Löns-Straße ist von Montagvormittag auf Dienstagmorgen in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden, während die Besitzer im Urlaub waren. Der oder die Täter gelangen an der Hausrückseite von der Straße Auf den Bieleken auf das Grundstück und schlugen die Terrassentür ein. Im Haus suchten sie nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Nachbarn hatten den Einbruch am Dienstag um 08.30 Uhr entdeckten. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

