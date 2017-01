POL-PB: Mutmaßliche Portmoneediebin auf Fahndungsfoto

Wer kennt diese Person? Bild-Infos Download

Salzkotten (ots) - (mb) Die Polizei hat ein Fahndungsfoto veröffentlicht, um eine Frau zu identifizieren, die eine Seniorin bestohlen haben soll. Eine 71-jährige Salzkottenerin war Ende November 2016 im Geschäftszentrum Am Wallgraben einkaufen. Dabei kam ihre Geldbörse abhanden. Wie sich einen Tag später herausstellte, hatte eine unbekannte Person offensichtlich kurz nach der Tat an einem Geldautomaten an der Langestraße mit der entwendeten Bankkarte eine hohe Summe vom Konto des Diebstahlsopfers abgehoben. Dabei wurde sie von der Überwachungskamera aufgenommen.

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person oder kann Angaben zum Aufenthaltsort der Person machen? Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

