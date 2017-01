POL-PB: Wunderkerze ursächlich für Wohnungsbrand

Büren (ots) - (mb) Der unsachgemäße Umgang mit einer Wunderkerze ist die Ursache eines Brandes, der am Sonntag in einem Wohnhaus an der Bertholdstraße ausgebrochen war. Ein Junge hatte unbeaufsichtigt eine Wunderkerze entzündet und diese in einem Abstellraum zurückgelassen. Als der Rauchmelder im Flur Alarm schlug, weil starker Rauch aus dem Raum quoll, wurde das Feuer entdeckt und die vier Bewohner (10 bis 31 Jahre) konnten das Haus unversehrt verlassen. Die Feuerwehr löschte in Brand geratenes Inventar. Der Gesamtschaden blieb gering.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell