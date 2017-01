POL-PB: Kastenwagen in Firmenhalle abgebrannt

Altenbeken-Buke (ots) - (mb) Am Dienstagvormittag ist in einer Firmenhalle an der Industriestraße ein Mercedes Sprinter ausgebrannt. Ein Nachbar bemerkte gegen 10.50 Uhr Rauch aus dem Hallenanbau aufsteigen und verständigte den Besitzer. Dieser alarmierte die Feuerwehr. In dem Gebäude hatte ein abgestellter Lieferwagen Feuer gefangen. Das Feuer wurde gelöscht bevor die Flammen auf das Gebäude übergreifen konnten. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Halle und das Inventar sind verrußt. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

