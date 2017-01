POL-PB: Vermisster tot aufgefunden

Paderborn (ots) - (mb) Der seit einem Monat vermisst gemeldete 37-jährige Mann aus dem Riemekeviertel ist am vergangen Donnerstag (29.12.2016) von einem Spaziergänger in einem Waldstück am Lippesee tot aufgefunden worden. Bei der Obduktion am Dienstag (03.01.2017) stellten Gerichtsmediziner keine Anzeichen einer Fremdeinwirkung fest. Der psychisch kranke und als selbstgefährdet geltende Mann war am 03. Dezember 2016 zuletzt in der Florianstraße gesehen worden. Seitdem fehlte von ihm jede Spur.

