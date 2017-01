POL-PB: Einbrüche in Tankstelle und McDonalds

Salzkotten (ots) - (mb) Am Montagmorgen (02.01.2017) sind unbekannte Einbrecher in eine Tankstelle und die McDonalds-Filiale an der Geseker Straße eingestiegen. In beiden Fällen machten die Täter keine Beute.

Der Einbruch in die Tankstelle wurde gegen 05.30 Uhr entdeckt. Eine Hintertür zum Shop war aufgebrochen worden. Der oder die Täter waren nicht in das Gebäude eingedrungen und vermutlich wegen des ausgelösten Alarms geflüchtet.

Zwischen 03.45 Uhr und 07.15 Uhr stiegen Einbrecher über den Drive-In-Schalter in die McDonalds-Filiale ein. Sie versuchten einen Tresor mit einer Flex zu öffnen, scheiterten aber an dem Material, sodass der Safe nicht geöffnet werden konnte. Der Sachschaden bei diesem Einbruch liegt bei mehreren tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

