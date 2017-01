POL-PB: Einbruch in Bürogebäude

Paderborn (ots) - (mb) Bei einem Einbruch in einen Gewerbetrieb am Dr.-Rörig-Damm ist in der Silvesternacht ein Tresor gestohlen worden. Die Beute wurde am Sonntag bei Bad Lippspringe aufgefunden. Am Samstag wurde das Büro- und Werkstattgebäude an der Ecke Sachsenweg gegen 16.00 Uhr verschlossen. Über Nacht hebelten Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss auf und stiegen in das Gebäude ein. Sie durchsuchten die Schränke in den Büros und entwendeten einen Standtresor. Der etwa einen Zentner schwere Safe wurde am Sonntagvormittag von Spaziergängern bei Bad Lippspringe an einem Waldweg an der L814 gegenüber der Einmündung Am Vorderflöß aufgebrochen gefunden. Die Täter müssen ein Fahrzeug zum Transport genutzt haben. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tat- oder Fundort gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell