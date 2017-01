POL-PB: Einbrecher nutzten Silvesterurlaub

Paderborn (ots) - (mb) Am Sonntag sind zwei weitere Einbrüche in Wohnhäuser entdeckt worden, deren Bewohner über den Jahreswechsel verreist waren.

Am Bekeweg in Marienloh waren die Bewohner eines Einfamilienhauses zwischen Silvester, 19.00 Uhr, und Neujahr, 12.00 Uhr, nicht daheim. In diesem Zeitraum brachen unbekannte Täter eine Terrassentür zum Wintergarten auf und gelangten durch eine weitere aufgebrochene Tür in den Wohnbereich, wo überall nach Beute gesucht wurde.

Gegen 17.00 Uhr am Sonntag fiel der Einbruch in ein Einfamilienhaus in Elsen am Obernheideweg auf. Ein Fenster im Erdgeschoss war aufgehebelt worden. Sämtliche Räume wurden nach Wertsachen durchwühlt. Nachbarn hatten am Silvesterabend gegen 18.00 Uhr Licht im Haus gesehen - vermutlich waren die Täter zum diesem Zeitpunkt aktiv. In unmittelbarer Nähe hatten Einbrecher gegen 19.30 Uhr an einem Haus an Bükers Wiesen die Alarmanlage ausgelöst und waren geflüchtet. (Polizeibericht vom 01.01.2017)

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter 05251/3060.

