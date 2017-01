POL-PB: Küchenbrand am frühen Morgen

Paderborn-Sande (ots) - (mb) In einem Reihenhaus am Tulpenweg ist am Montagmorgen eine Küche durch ein Feuer zerstört worden. Ein Hausbewohner bemerkte gegen 05.30 Uhr das Feuer in der Küche und alarmierte die Feuerwehr. Die Wehrleute löschten den Schwelbrand und lüfteten das Haus. Die gesamte Kücheneinrichtung wurde beschädigt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt in einem Akku-Ladegerät vermutet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell