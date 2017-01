POL-PB: Brand eines Carports in Delbrück am frühen Neujahrsmorgen

33129 Delbrück (ots) - Sonntag, 01.01.2017, 01:33 Uhr Delbrück, Karlstraße Brand eines Pkw und Carports

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am frühen Sonntagmorgen in der Karlstraße in Delbrück ein Pkw und ein Carport in Brand. Der Pkw war am Carport untergestellt. Die Hausbewohner stellten den Brand des Pkw fest. Die Flammen hatten bereits auf den Carport übergegriffen. Pkw, Carport sowie eine angrenzende Hecke und Gartenzaun wurden durch das Feuer zerstört. Der Sachschaden wird auf ca. 45000 Euro geschätzt.

