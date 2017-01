POL-PB: Einbrüche in der Silvesternacht im Kreisgebiet Paderborn

33102 Paderborn (ots) - Samstag, 31.12.2016, 16:00 Uhr bis Sonntag, 01.01.2017, 03:30 Uhr Delbrück, Schwalbenweg Einbruch in Bäckerei

Ein Mitarbeiter der dortigen Großbäckerei stellte bei Arbeitsbeginn den Einbruch in die Firma fest. Am Gebäude wurde eine Feuerschutztür aufgehebelt. Durch diese gelangten die unbekannten Täter ins Objekt und suchten dort die Büros der Verwaltung auf. Dort wurden alle Räume durchsucht. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Samstag, 31.12.2016, 18:50 Uhr bis Sonntag, 01.01.2017, 01:30 Uhr Paderborn-Sennelager, Venneweg Einbruch in ehemaligen Bauernhof.

Am Wohnhaus des Bauernhofes wurde das Küchenfenster aufgehebelt. Im Haus wurde alles nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde lediglich eine geringe Menge Bargeld erbeutet.

Samstag, 31.12.2016, 19:00 Uhr bis 01.01.2017, 01:30 Uhr Paderborn-Sande, Hohe Kamp Einbruch in Einfamilienhaus

Im Wohngebiet Hohe Kamp in Sande wurde durch unbekannte Täter in Einfamilienhaus eingebrochen. An der Gebäuderückseite wurde ein Fenster aufgebrochen. Im Haus wurde nach Wertgegenständen gesucht. Die Täter dürften den Tatort auch über die Gebäuderückseite wieder verlassen haben. Vermutlich wurden mehrere Schmuckstücke entwendet.

Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die an den Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05251 3060 zu melden.

