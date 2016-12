POL-PB: Raubüberfall auf Hausbewohner in Dahl

Paderborn (ots) - (uk) Die Polizei in Paderborn sucht nach vier jungen Männern, die am Donnerstagabend in ein Haus in Dahl eingedrungen sind und die beiden Hausbewohner überfallen haben. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen hatten die Täter gegen 19.30 Uhr an der Haustür des an der Straße Lülingsberg gelegenen Einfamilienhauses geschellt. Als der 67-jährige Untermieter öffnete, wurde er sofort von vier maskierten Männern angegangen, ins Haus zurückgedrängt, mit Reizgas im Gesicht besprüht und anschließend gefesselt. Die mit im Haus lebende Vermieterin (67), die sich zu dem Zeitpunkt in der Küche aufhielt, wurde zu Boden gestoßen. Anschließend wurde sie unter Vorhalt einer Pistole gezwungen Geld und Schmuck herauszugeben. Während der Tatausführung schoss der bewaffnete Täter zweimal in den Boden. Bei der Waffe handelt es sich um eine Luftpistole. Nachdem die Räuber die Wertsachen erbeutet hatten, wurde auch die Frau gefesselt und die Kriminellen flüchteten in unbekannte Richtung. Die Frau konnte nach einigen Minuten ihre Fesseln lösen, ihrem Mieter zu Hilfe eilen und die Polizei alarmieren. Nach Angaben der Opfer waren alle vier Täter schwarz gekleidet und mit schwarzen Sturmhauben oder ähnlichen Bekleidungsstücken maskiert. Sie sprachen Deutsch mit vermutlich osteuropäischen Akzent. Zeugen, die am Donnerstagabend in Dahl verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell