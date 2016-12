POL-PB: Polizei nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest

Paderborn (ots) - (uk) Am frühen Freitagmorgen ist ein Einbrecher in Wewer "auf frischer Tat" von der Polizei festgenommen worden. Gegen 02.25 Uhr hatte eine Zeugin verdächtige Geräusche in der Ortsmitte aus dem Bereich eines Geldinstituts wahrgenommen und die Polizei alarmiert. Als mehrere Streifenwagen kurze Zeit später in Wewer eintrafen, konnten die Beamten an dem Geldinstitut keine verdächtigen Feststellungen treffen. Allerdings nahmen zwei Polizisten Geräusche von einem gegenüberliegenden Getränkemarkt wahr. Als man sich dem Gebäude näherte entdeckten die Ordnungshüter einen Mann, der zunächst versuchte sich hinter einem Zaun zu verstecken und dann in Richtung der Straße Im Tigg weglief. Der alkoholisierte Verdächtige (30) konnte nach kurzer Verfolgung gestellt und gefesselt werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Jagdmesser. Er wurde zur Polizeiwache nach Paderborn gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Parallel wurde festgestellt, dass der Festgenommene versucht hatte gewaltsam in ein neben dem Getränkehandel befindliches Schreibwarengeschäft einzudringen. In seiner Vernehmung am Freitagvormittag gestand der Familienvater, der in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen diverser Delikte in Erscheinung getreten war, den Einbruchsversuch in das Geschäft. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er wurde nach seiner Vernehmung aus der Obhut der Polizei entlassen.

