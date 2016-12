POL-PB: Junger Mann in der Innenstadt überfallen

Paderborn (ots) - (uk) Am frühen Freitagmorgen ist ein junger Mann in der Paderborner Innenstadt von mehreren Jugendlichen überfallen worden. Der 22-jährige Paderborner war nach dem Besuch einer Gaststätte gegen 01.45 Uhr auf dem Königsplatz unterwegs, als er eine Gruppe junger Leute bemerkte, die offenbar Streit untereinander hatten. Der junge Mann ging dazwischen und konnte nach eigenen Angaben die Auseinandersetzung schlichten. Anschließend setzte er seinen Weg in Richtung Zentralstation fort. Dort kamen die fünf jungen Leute hinter ihm her und bedrängten ihn massiv im Bereich der dortigen Bushaltestellen. Einer der Verdächtigen zog dabei sein Handy, ein Samsung Galaxy S 6, aus der Hosentasche. Beim Versuch dieses zurückzuerlangen wurde er von den Tätern geschlagen. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Friedrichstraße. Nach Angaben des Geschädigten handelt es sich bei den Verdächtigen um 16 bis 20 Jahre alte Jugendliche, südländischer Herkunft. Sie sprachen Deutsch mit Akzent. Zeugen, die während des Tatzeitraums verdächtige Beobachtungen im Bereich Königsplatz oder Marienstraße gemacht haben, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell