POL-PB: Erneut Kelleraufbrüche in der Stadtheide

Paderborn (ots) - (uk) Erneut hat ein unbekannter Täter in der Stadtheide Keller aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht. In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Donnerstagabend wurden in einem Mehrfamilienhaus am Schwabenweg/Nähe Württemberger Weg insgesamt sechs Kellerräume aufgebrochen. Bislang ist nicht bekannt, ob Diebesgut entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell