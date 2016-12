POL-PB: Tief stehende Sonne blendet Autofahrer

Paderborn (ots) - (uk) "Ich war durch die tief stehende Sonne geblendet!", erklärte ein Autofahrer Polizeibeamten am Donnerstagnachmittag gegenüber, nachdem er mit einem anderen Auto im Bereich der Bundesstraße 1 Höhe Diebesweg zusammengestoßen war. Der 48-jährige Toyotafahrer hatte gegen 15.15 Uhr die Bundesstraße in Richtung Lippe befahren und wollte an der Anschlussstelle nach links in Richtung "An der Talle" abbiegen. Dabei übersah er eine Autofahrerin (56), die mit ihrem BMW den Diebesweg aus Richtung Hatzfelder Straße kommend befahren hatte und an der Anschlussstelle nach links auf die Bundesstraße abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Autofahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wollte nach der Unfallaufnahme selbständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

