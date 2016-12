POL-PB: Leiterin der Pressestelle und des Leitungsstabes der Kreispolizeibehörde in den Ruhestand verabschiedet

Landrat Manfred Müller verabschiedet Erste Polizeihauptkommissarin Irmgard Kurek zusammen mit dem Leitenden Polizeidirektor Andreas Kornfeld (re.)in den Ruhestand. Bild-Infos Download

Kreis Paderborn (ots) - (uk) Ende Dezember ist die langjährige Leiterin der Pressestelle und des Leitungsstabes der Kreispolizeibehörde Paderborn, Erste Polizeihauptkommissarin Irmgard Kurek, in den Ruhestand verabschiedet worden.

In einer Feierstunde im Kreishaus überreichte Landrat Manfred Müller "...schweren Herzens..." wie er betonte, die Urkunde, die die Versetzung in den Ruhestand nach über 41 Dienstjahren offiziell bestätigte.

Müller hatte sich vorher ausdrücklich für die besonderen Verdienste und die außerordentlich gute und wertvolle Zusammenarbeit mit der leitendenden Beamtin bedankt. "Irmgard Kurek hat mir in den all den Jahren nicht nur mit ihrem umfangreichen Fachwissen in vielen Situationen hilfreich zur Seite gestanden. Immer wieder habe ich neben ihrer fachlichen Kompetenz auch von ihrer hohen Sozialkompetenz profitiert. Mit Frau Kurek verbinde ich eine enge vertrauensvolle Zusammenarbeit, die ich gerne noch einige Jahre weitergeführt hätte. Ich wünsche ihr alles Gute und viel Freude in ihrem neuen Lebensabschnitt!", so der Landrat.

Im gleichen Maße wie der Leiter der Kreispolizeibehörde würdigte auch der Abteilungsleiter der Polizei, Leitender Polizeidirektor Andreas Kornfeld, das besondere Engagement und Können seiner unmittelbaren Mitarbeiterin. Kornfeld: "Die Zusammenarbeit mit Frau Kurek war von hoher Qualität geprägt. Nicht nur für mich war sie eine wichtige Beraterin, überall in der Behörde hat sie hohes Ansehen genossen."

Irmgard Kurek, die in Alfen geboren wurde, hatte nach ihrer Volksschulzeit das Pelizaeus-Gymnasium in Paderborn besucht und war 1975 nach dem Abitur als Kriminalkommissar-Anwärterin beim Polizeipräsidium Bielefeld in den Polizeidienst eingestellt worden. Nach dem Bestehen der zweiten Fachprüfung wurde sie als Kriminalkommissarin zur Polizei nach Neuss versetzt. 1988 kehrte sie in den Kreis Paderborn zurück, wo sie in verschiedenen Bereichen ihren Dienst versah. Zunächst war sie viele Jahre für die Bearbeitung von Sexualdelikten und Jugendschutzsachen verantwortlich. 1997 übernahm sie die Leitung des neugeschaffenen Kommissariats Vorbeugung, ehe sie 2003 zur Leiterin des Dezernates VL 2 ernannt wurde, in dem sie für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Aus- und Fortbildung und das Beschwerdemanagement der Kreispolizeibehörde die Verantwortung trug. Neben ihrer Funktion als Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde ihr vor etwa drei Jahren zusätzlich noch die kommissarische Leitung des Leitungsstabes der Behörde übertragen, in dem sie u.a. für das Behördencontrolling und die Strategieentwicklung der Polizei im Kreisgebiet verantwortlich war. In beiden Leitungsfunktionen war sie unmittelbar dem Abteilungsleiter Polizei unterstellt - "seine rechte und linke Hand", wie schon mal scherzhaft angemerkt wurde. Zusätzlich zu ihren Hauptaufgaben wirkte Kurek bei vielen Projekten und Kampagnen mit wie beispielsweise der landesweiten Entwicklung von Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskursen. Zudem war sie über viele Jahre als Gleichstellungsbeauftragte, als Geschäftsführerin des Polizeibeirats und des Präventionsrats gegen Gewalt im Kreis Paderborn tätig.

