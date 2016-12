POL-PB: Haus durchwühlt

Büren (ots) - (uk) Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen ein Haus in Büren nach Wertgegenständen durchsucht. Die Einbrecher hatten ein Terrassenfenster des an der Königsberger Straße/Nähe Danziger Straße gelegenen Hauses mit brachialer Gewalt aufgebrochen und anschließend das gesamte Haus und die Schränke durchwühlt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell