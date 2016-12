POL-PB: Einbruch in Waschanlage

Salzkotten (ots) - (uk) Unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in eine Autowaschanlage in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geringe Mengen Bargeld erbeutet. Die Einbrecher waren in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 06.55 Uhr gewaltsam in das an der Geseker Straße/Nähe Bauhofstraße gelegene Gebäude eingedrungen. In einem Büroraum hatten sie zwei Monitore von der Wand gerissen und anschließend Münzgeld, das als Trinkgeld in einem Becher aufbewahrt war, gestohlen. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei rund 2000 Euro liegen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

