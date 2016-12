POL-PB: Über Weihnachten Autos in Delbrück und Bad Lippspringe entwendet

Delbrück/Bad Lippspringe (ots) - (uk) An den Weihnachtsfeiertagen sind in Delbrück und Bad Lippspringe zwei Autos entwendet worden. In der Zeit zwischen Sonntag- und Montagnachmittag wurde ein 15 Jahre alter goldfarbener Seat Ibiza, der auf dem Parkplatz Laumeskamp an der Boker Straße abgestellt war, gestohlen. In Bad Lippspringe wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein silberfarbener Opel Zafira (Baujahr 2007), der in der Grüne Straße geparkt war, entwendet. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder den gesuchten Fahrzeugen machen können, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell