POL-PB: Radfahrer bei Alleinunfall verletzt - Autofahrer überfährt auf der Fahrbahn liegendes Fahrrad

Delbrück (ots) - (uk) Bei einem Unfall am Dienstagabend zwischen Delbrück und Boke ist ein Radfahrer verletzt worden. Sein Fahrrad wurde von einem Autofahrer überrollt. Nach den Ermittlungen der Polizei hatte der Radfahrer (28) gegen 19.50 Uhr den rechtsseitig verlaufenden, kombinierten Geh- und Radweg entlang der Boker Straße aus Richtung Delbrück kommend befahren. Vermutlich auf Grund eins Fahrfehlers war der Mann gestürzt und mit Verletzungen am Oberschenkel auf dem Radweg liegen geblieben. Das Fahrrad war bei dem Sturz so hingefallen, dass das Vorderrad auf die Fahrbahn ragte. Ein nachfolgender Autofahrer (50) erkannte das Hindernis offenbar zu spät und überfuhr mit dem rechten Vorderrad das Fahrrad. Anschließend wendete der Autofahrer, um sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Der Zweiradfahrer wurde nach notärztlicher Erstbehandlung für weitere ärztliche Untersuchungen mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Es entstanden Sachschäden in Höhe von rund 2500 Euro.

