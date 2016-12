POL-PB: Reh ausgewichen, gegen Baum geprallt

Paderborn (ots) - (uk) Beim Versuch einem Reh auszuweichen, ist ein Autofahrer am Dienstagabend in Schloß Neuhaus gegen einen Baum geprallt. Der 33-Jährige hatte gegen 18.02 Uhr die Husarenstraße aus Richtung Diebesweg kommend befahren, als etwa 200 Meter vor der Einmündung Trakehnerstraße ein Reh die Straße querte. Beim Versuch auszuweichen geriet der Audifahrer von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer erlitt dabei leichte Verletzungen an den Beinen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro.

