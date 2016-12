POL-PB: Tier ausgewichen - Schwer verletzt

Es entstand Sachschaden von mindestens 4000 Euro. Bild-Infos Download

Büren (ots) - (uk) Beim Versuch einem Tier auszuweichen ist ein Autofahrer am Montagmittag zwischen Büren und Haaren schwer verletzt worden. Der junge Mann (25) hatte gegen 12.25 Uhr die Haarener Straße in Richtung Büren befahren. Nach Angaben des BMW-Fahrers war im Haarener Wald ein nicht näher bezeichnetes Tier über die Straße gelaufen. Beim Versuch Auszuweichen, hatte der Autofahrer die Kontrolle über seinen PKW verloren und war in den Straßengraben gefahren. Hier überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und wurde rundherum stark beschädigt. Der Autofahrer konnte noch selbständig sein Auto verlassen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landstraße 754 komplett gesperrt werden.

