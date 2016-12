POL-PB: Nach Überfall Handy geraubt

Paderborn (ots) - (uk) Am frühen Montagmorgen ist ein junger Mann in der Paderborner Innenstadt überfallen und sein Handy geraubt worden. Nach Angaben des 24-jähriges Opfers, hatte er zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr auf der Königstraße/Höhe Kleppergasse gestanden und geraucht, als ihn eine vierköpfige Gruppe junger Männer ansprach und nach einer Zigarette fragte. Als er sich einige Minuten mit den Fremden unterhalten hatte, erhielt er von einem der Männer unvermittelt einen Schlag gegen den Kopf, worauf der Paderborner zu Boden ging und zunächst kurz benommen war. Er konnte noch beobachten wie alle vier Unbekannten in verschiedene Richtungen davon liefen. Anschließend stellte der Geschädigte fest, dass man sein Handy, ein Samsung Galaxy S 6 Edge, das er in der Hosentasche trug, gestohlen hatte. Der Täter, der auf ihn eingeschlagen hatte, wird als sportlich und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er ist etwa 23 bis 27 Jahre alt, Südosteuropäer und sprach fast akzentfreies Deutsch. Zur Tatzeit war er mit einem grünlichen Pulli und einer blauen Jeans bekleidet. Zeugen, die während des Tatzeitraums im Bereich zwischen Königstraße und Paderquellgebiet verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell