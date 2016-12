POL-PB: Einbrecher entwenden Tresor, Bargeld und Cola

Hövelhof (ots) - (uk) Bei einem Einbruch in ein als Gewerbeobjekt genutztes Fachwerkhaus hat ein unbekannter Täter über Weihnachten diverses Diebesgut entwendet. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmittag hatte der Einbrecher ein Fenster des am Emser Kirchweg gelegenen Hauses gewaltsam geöffnet und anschließend geringe Mengen Bargeld, etwa zehn Flaschen Cola und einen Möbeltresor entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

