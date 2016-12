POL-PB: Senior von unbekanntem Täter beraubt

Bad Lippspringe (ots) - (uk) Ein Senior ist am Sonntagnachmittag in Bad Lippspringe beraubt worden. Beim Versuch den Täter zu verfolgen, wurde der Rentner verletzt. Der 73-jährige Mann hatte in einer Tankstelle eingekauft und befand sich auf dem Nachhauseweg, als er gegen 17.15 Uhr an der Detmolder Straße gehend in Höhe der Einmündung Am Beispring von einem unbekannten Mann nach "Feuer für eine Zigarette" gefragt wurde. Als der Geschädigte sein Feuerzeug aus der Jackentasche holen wollte, entriss ihm der Täter die schwarze Plastiktüte, in der sich eine Schachtel Zigaretten und eine Flasche Weinbrand befanden, und lief in Richtung Schlangen davon. Beim Versuch dem Räuber nachzulaufen, stürzte der alte Mann und blieb benommen auf der Straße liegen. Passanten entdeckten das Opfer und verständigten den Rettungsdienst. Der leicht verletzte Senior wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell