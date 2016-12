POL-PB: Fahrer ließ nach Unfall Auto zurück

Paderborn (ots) - (ob) Am frühen Sonntagmorgen bemerkte ein Autofahrer einen verunfallten Honda an der Paderborner Straße in Elsen. Personen waren nicht mehr am Fahrzeug.

Ermittlungen der benachrichtigen Polizei ergaben, dass der Fahrer eines silberfarbenen Hondas die Paderborner Straße von Elsen in Richtung Paderborn befahren hatte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto in Höhe des dortigen Möbelhauses nach links von der Fahrbahn ab, streifte mit der Fahrerseite einen Baum, drehte sich dabei und stieß gegen den Zaun des Möbelhauses. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle und ließ das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug zurück. Eine Fahndung nach dem Fahrzeugführer verlief bislang erfolglos. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von 4500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Paderborn, Tel.: 05251/3060

