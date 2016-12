POL-PB: Verkehrsunfall mit getöteter Person in Delbrück am Sonntagmorgen

33129 Delbrück (ots) - Sonntag, 25.12.2016, 09:01 Uhr 33129 Delbrück Hagen, Westenholzer Straße/Heustraße Verkehrsunfall mit getöteter Person

Um 09:01 Uhr meldete ein Anwohner der Paderborner Polizei einen Pkw, der auf dem Dach in einer Wiese liegen würde, die Person im Fahrzeug wäre offensichtlich verstorben. Durch den Notarzt konnte vor Ort nur noch der Tod des Fahrers festgestellt werden. Nach den Ermittlungen der Polizei befuhr der 31jährige Fahrer mit seinem VW die Westenholzer Straße aus Richtung westenholz kommend in Richtung Delbrück. In Höhe der Einmündung Heustraße verläuft die Westenholzer Straße in einer leichten Linkskurve. In dieser Linkskurve kam der Pkw aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Grünstreifen/Wiese und kollidierte anschließend mit 2 Bäumen. Der Pkw blieb unterhalb des Fahrbahnniveaus der Westenholzer Straße liegen, so dass der Pkw für den Fahrzeugverkehr auf der Westenholzer Straße nicht oder nur schwer einsehbar war. Der genaue Unfallzeitpunkt steht derzeit noch nicht fest.

