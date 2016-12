POL-PB: 2 Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet Paderborn bis Sonntagmorgen

33102 Paderborn (ots) - Freitag, 23.12.2016 Baruther Straße, Büren Tageswohnungseinbruch

Im Tatzeitraum zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Baruther Straße. Hier suchten sie gezielt Wertgegenstände und entwendeten solche bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Samstag, 24.12.2016 Bruchstraße, Salzkotten Tageswohnungseinbruch

Im Tatzeitraum zwischen 15:00 Uhr und 18:40 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Bruchstraße. Hier suchten sie gezielt Wertgegenstände und entwendeten solche bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, sich unter der Rufnummer 05251 3060 zu melden.

