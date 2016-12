POL-PB: Zahlreiche Kellereinbrüche in der Paderborner Innenstadt

Paderborn (ots) - (uk) In der Zeit zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmittag sind in der Paderborner Innenstadt mehrere Kellereinbrüche verübt worden. Aus einem Mehrfamilienhaus an der Tempelhofer Straße wurden aus einem gemeinsamen Fahrradkeller insgesamt vier Fahrräder, die zusätzlich mit Schlössern gesichert waren, entwendet. Große Mengen Bekleidung und Nahrungsmittel sind aus insgesamt drei Kellerräumen eines Mehrfamilienhaues am Friesenweg gestohlen worden. Bei einem anderen Mehrfamilienhaus am Friesenweg wurde im gleichen Tatzeitraum ebenfalls gewaltsam versucht eine Kellertür zu öffnen. Hier scheiterte der Täter, so dass keine Gegenstände gestohlen werden konnten. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

