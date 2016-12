POL-PB: Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Paderborn (ots) - (uk) Ein unbekannter Täter ist in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in ein unbewohntes Wohnhaus in der Paderborner Innenstadt eingebrochen. Der Einbrecher hatte ein Fenster des Hauses an der Fechtelerstraße gewaltsam geöffnet und anschließend sämtliche Räume und Behältnisse nach Diebesgut durchsucht. Zeugen, die in der Fechtelerstraße während des Tatzeitraums verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

