POL-PB: Bei Gaststätteneinbruch Bargeld und Laptop erbeutet

Altenbeken (ots) - (uk) Ein unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Buke Bargeld und einen Laptop erbeutet. Der Eindringling hatte gewaltsam ein Fenster der an der Dorfstraße/Nähe Dionysiusstraße gelegene Gaststätte aufgebrochen und anschließend im Schankraum zwei Dartautomaten gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld entwendet. Zudem wurde weiteres im Thekenbereich deponiertes Geld und ein Laptop der Marke "Lenovo" gestohlen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

