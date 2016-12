POL-PB: Autofahrer touchiert Pedelecfahrerin

Paderborn (ots) - (uk) Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Pedelecfahrerin, wurde die Frau am Freitagmorgen in der Paderborner Innenstadt leicht verletzt. Die beiden Verkehrsteilnehmer hatten gegen 06.55 Uhr die Benhauser Straße wenige Meter vor der Steubenstraße stadtauswärts befahren. Der Audifahrer (31) erklärte Polizeibeamten gegenüber, dass vor ihm ein Van in gleicher Richtung fuhr und er vermutlich deshalb die am Fahrbahnrand fahrende Radfahrerin nicht frühzeitig wahrgenommen habe. Als der Autofahrer in Höhe der Frau (76) war, touchierte er mit dem rechten Außenspiegel den Lenker des Rades und die linke Pedale berührte die rechte Fahrzeugseite des Audis, wodurch die Frau zu Boden stürzte und sich dabei leichte Verletzungen am Bein zuzog. Sie wollte nach der Unfallaufnahme selbständig einen Arzt aufsuchen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell