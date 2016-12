POL-PB: Senior flüchtet nach Zusammenstoß mit Verkehrszeichen und LKW

Paderborn (ots) - (uk) Die Polizei konnte am Donnerstagmorgen einen Autofahrer ermitteln, der zuvor erst ein Verkehrszeichen touchiert und dann mit einem LKW zusammengestoßen war. Der Fahrzeugführer setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei konnte den Fahrer ermitteln. Gegen 09.05 Uhr hatte der 92-jährige Autofahrer die Borchener Straße auf dem linken Fahrstreifen stadtauswärts befahren. Wenige Meter hinter der Breslauer Straße endet der linke Fahrstreifen vor einer Verkehrsinsel. Der betagte Autofahrer gab Polizeibeamten später gegenüber an, dass er einen rechts neben ihm fahrenden Sattelzug, der Heizöl geladen hatte, überholen wollte. Auf Grund des starken Regens hatte er dabei die Verkehrsinsel und das Ende "seines" Fahrstreifens zu spät erkannt. Er fuhr auf die "Insel" und touchierte hier das dort aufgestellte Verkehrszeichen. Dabei lenkte er nach rechts und prallte seitlich mit dem neben ihm auf einer Höhe befindlichen LKW zusammen. Nach eigenen Angaben hatte er nicht bemerkt, dass er den LKW gestreift und das Verkehrszeichen beschädigt habe. Er setzte seine Fahrt zu einem in der Nähe gelegenen Verbrauchermarkt fort. Dort bemerkte er, dass die Felge des linken Vorderreifens völlig deformiert und der Reifen platt war. Anschließend fuhr er zu sich nach Hause in die Paderborner Südstadt zurück. Der angerichtete Gesamtsachschaden dürfte bei fast 6000 Euro liegen. Gegen den Rentner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell