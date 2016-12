POL-PB: Einbrüche in Paderborn und Elsen

Paderborn (ots) - (uk) In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ist es in Paderborn und in Elsen zu Einbrüchen in ein leer stehendes Haus und in Keller gekommen. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass die Taten zusammenhängen. Bei einem Einbruch in ein leer stehendes Mehrfamilienhaus in der Leuschnerstraße, hatte der Täter ein Kellerfenster gewaltsam geöffnet, um in das Gebäudeinnere vorzudringen. Da sich im Haus keine Wertgegenstände befinden, blieb der Täter ohne Beute. Im gleichen Tatzeitraum gelangte der Täter unweit davon in drei Kellerräume eines an der Elsener Straße gelegenen Mehrfamilienhauses. Hier entwendet der Eindringling einen Koffer und einige Nahrungsmittel. Bei Kellereinbrüchen in der Wewerstraße wurde ein Moutainbike aus einem Kellerraum gestohlen. Das Fahrrad konnte später in einem anderen Raum des Hauses wieder aufgefunden werden. Dabei war festgestellt worden, dass die vordere Scheibenbremse entwendet worden war. Aus einem zweiten Keller wurden eine Stichsäge und ein Bohrmaschine mitgenommen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell