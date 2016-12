POL-PB: Einbrecher erbeutet geringe Mengen Bargeld

Büren (ots) - (uk) Nur geringe Mengen Bargeld hat ein unbekannter Täter bei einem Einbruch am Mittwoch in Steinhausen erbeutet. Der angerichtete Sachschaden liegt um ein Vielfaches höher. Der Einbrecher hatte in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 19.50 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Silbeker Weg gewaltsam geöffnet und anschließend die Räume und Schränke durchsucht. Zeugen, die während des Tatzeitraums verdächtige Beobachtungen in der Wohnsiedlung gemacht haben, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell