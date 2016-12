POL-PB: Auto übersehen

Delbrück (ots) - (uk) Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Mittwochnachmittag in der Nähe von Boke, zog sich eine Autofahrerin leichte Verletzungen zu. Gegen 16.40 Uhr hatte ein 62-jähriger Audifahrer die Straße Neue Reihe aus Richtung Boker Straße kommend befahren. An der Kreuzung Kiliansdamm übersah der Autofahrer nach eigenen Angaben ein von rechts kommendes Auto, dessen Fahrerin (37) in Richtung Boke fuhr. Der Audi prallte gegen die Fahrerseite des Mazdas, wobei die Autofahrerin leichte Rückenverletzungen erlitt. Es entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 25000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell