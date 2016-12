POL-PB: Tageswohnungseinbruch in Bentfeld

Delbrück (ots) - (uk) Am Dienstag ist es zu einem Tageswohnungseinbruch in Bentfeld gekommen. In der Zeit zwischen 07.15 Uhr und 17.00 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in ein Haus am Lippeweg/Nähe Franziskanerstraße eingebrochen. Der Einbrecher hatte die Terrassentür gewaltsam geöffnet und anschließend das Schlafzimmer nach Wertgegenständen durchsucht. Zeugen, die am Dienstag in Bentfeld verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell