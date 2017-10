POL-WAF: Ahlen. Fahrzeug brannte

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 10.10.2017, gegen 1.15 Uhr, bemerkten vorbei kommende Zeugen auf der Fäustelstraße in Ahlen einen brennenden Pkw. Sie alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschte. Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass ein Unbekannter das Auto vorsätzlich anzündete. Personen, die Verdächtiges in der Nacht im Bereich der Fäustelstraße oder Schachstraße bemerkt haben, werden gebeten sich an die Polizei zu wenden. Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

