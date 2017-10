POL-WAF: Kreis Warendorf/Oelde. Polizei warnt vor unseriösen Gewinnversprechen

Warendorf (ots) - Immer wieder erstatten Bürgerinnen und Bürger Anzeige wegen unseriöser Gewinnversprechen. Aktuell wandte sich ein 84-jähriger Stromberger an die Polizei, da er über 180.000 Euro gewonnen haben soll. Vorab müsse der Gewinner jedoch zur weiteren Gewinnabwicklung einen bestimmten Betrag an eine Rechtsanwaltskanzlei überweisen. Das tat der Senior auch in der Hoffnung auf die Einlösung des Gewinnversprechens. Etwa eine Woche später wandte sich der Stromberger telefonisch an die unbekannte Anruferin. Als er nun eine weitere Summe überweisen sollte, kamen dem Mann Bedenken und er erstatte Anzeige.

Die Polizei empfiehlt:

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...). - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. - Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten. - Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.

