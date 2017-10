POL-WAF: Warendorf. Zeugen griffen ein

Warendorf (ots) - Am Montag, 9.10.2017, gegen 17.55 Uhr, schlugen und traten zwei Jugendliche einen 19-jährigen Warendorfer während der Kirmes auf dem Stiftsmarkt in Freckenhorst. Tatverdächtig sind ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger, beide in Freckenhorst wohnhaft. Selbst als Zeugen eingriffen, soll der Ältere weiter auf dem am Boden liegenden Heranwachsenden eingetreten haben.

