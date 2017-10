POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Besitzer von Werkzeug gesucht

sichergestelltes Werkzeug nach einem Einbruch Bild-Infos Download

Warendorf (ots) - In der Nacht zum 27.09.17 kam es in Ostenfelde, in den Wohngebieten Schoppmanns Kamp, Vornholzweg und Turnierstraße zu mehreren Diebstählen aus Garagen. Hierbei wurden insbesondere Werkzeuge entwendet.

In einem Fall stellte ein Nachbar gegen 2.15 Uhr eine verdächtige Person fest, woraufhin der Unbekannte flüchtete. Der gesuchte Mann hat eine sportliche Figur und trug zur Tatzeit eine schwarze Bomberjacke sowie eine graue Jogginghose. Der Tatverdächtige ließ eine Kiste mit Werkzeug zurück. Darunter befand sich eine Flex oder Stichsäge. Es dürfte sich hierbei um Diebesgut handeln, welches keinem der bisher angezeigten Taten zugeordnet werden konnte.

Am Sonntag, 1.10.17, kam es gegen 6.45 Uhr zu einer weiteren versuchten Tat. Der Geschädigte bemerkte zwei Verdächtige, die daraufhin flüchteten.

Die Polizei sucht den Besitzer der am Tatort zurückgelassenen Werkzeuge. Dieser sowie weitere mögliche Geschädigte und Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell