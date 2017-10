POL-WAF: Wadersloh OT Diestedde. Einbruch in Tankstelle.

Warendorf (ots) - Am 10.10.2017, um 01.13 Uhr drangen unbekannte Personen gewaltsam in eine Tankstelle auf der Lange Straße in Diestedde ein. Aus dem Kassenbereich wurden Zigaretten und Tabak entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Beckum, Telefonnummer 02521-9110, oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell