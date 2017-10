POL-WAF: Sendenhorst - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots) - POLWAF; 09.10.2017

Ein 49-jähriger Sendenhorster fuhr am 09.10.2017, gegen 16:52 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße Osttor in Sendenhorst in Richtung Innenstadt. Ein 42-jähriger Sendenhorster hatte seinen BMW am rechten Fahrbahnrand der Straße Osttor abgestellt. Beim Öffnen der Fahrertür fuhr der links vorbeifahrende Fahrradfahrer gegen die Tür und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und wurde in eine Krankenhaus nach Münster gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme war die Straße Osttor in Höhe der Unfallstelle komplett gesperrt.

