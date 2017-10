POL-WAF: Ostbevern. Fahndung nach Tatverdächtigen mit Phantombild Ergänzung zur Pressemeldung vom 07.09.2017, 01:14 Uhr

Warendorf (ots) - Mit einem Phantombild fahndet die Polizei nun nach dem Tatverdächtigen des Raubes vom 06.09.2017, um 22.40 Uhr, auf eine Tankstelle an der B 51 in Ostbevern. Der Unbekannte betrat die Tankstelle und täuschte den Kauf einer Getränkedose vor. Als die Angestellte dem Unbekannten das Wechselgeld zurückgeben wollte, forderte dieser unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Geldes. Nachdem ihm das Geld übergeben worden war flüchtete der Unbekannte zu Fuß in das nahe gelegene Gewerbegebiet.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, circa 40 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, normale Körperkonstitution, kein Bart- oder Brillenträger, ungepflegte Gesichtshaut mit Bartstoppeln, größere und hellere Augenerscheinung, vordere obere Zähne schief und verkantet. Bekleidet war er mit einer dunklen Sportbekleidung mit hellen Streifen, Sportschuhen und trug ein Cappy. Bei der Tat bedrohte er die Angestellte mit einer schwarzen Pistole.

Wer kennt eine Person, die dem Phantombild entspricht? Wer kann Angaben zu einem Tatverdächtigen oder dem Raub machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

