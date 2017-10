POL-WAF: Beckum. 71jähriger Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag, 09.10.2017, um 11.14 Uhr, auf der Sternstraße in Beckum ereignete, verletzte sich ein 71jähriger Fahrradfahrer leicht. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad die Sternstraße aus Richtung Alleestraße kommend in Fahrtrichtung Stromberger Straße. Er beabsichtigte nach links in die Antoniusstraße abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 61jährigen Autofahrers. Dieser befuhr die Sternstraße in entgegengesetzter Richtung. Durch den Zusammenstoß kam der Fahrradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell