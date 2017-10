POL-WAF: Ahlen. Garagenbrand durch Zeugen verhindert

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 08.10.2017, um 18.37 Uhr, bemerkte eine aufmerksame Zeugin eine Brandentwicklung am Garagenabdach ihres Nachbarn auf der Straße Im Altefeld in Ahlen. Die verständigte Feuerwehr Ahlen löschte den Brand am Abdach. Brandursächlich war nach ersten Ermittlungen der Polizei ein technischer Defekt.

