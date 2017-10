POL-WAF: Ahlen. Jugendliche Vandalen dank aufmerksamer Zeugen ermittelt

Warendorf (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei jugendliche Vandalen ermitteln, die am Samstag, 07.10.2017, um 14.10 Uhr, eine Sitzbank auf dem Zechengelände in Ahlen beschädigten. Der Zeuge beobachtete die vier zunächst unbekannten Personen, wie diese eine Sitzbank beschädigten. Daraufhin verständigte er sofort die Polizei. Auf Grund der guten Beschreibung trafen die Einsatzkräfte vier Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren an. Diese räumten die Beschädigung ein. Die Beamten übergaben die Minderjährigen an die Erziehungsberechtigten und leiteten ein Strafverfahren ein.

