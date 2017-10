POL-WAF: Everswinkel. Blutentnahme nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots) - Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag, 08.10.2017, um 05.05 Uhr, auf der Münsterstraße in Everswinkel ereignete, ordnete die Polizei eine Blutentnahme bei dem 26jährigen Unfallfahrer an. Dieser befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Münsterstraße aus Richtung Ortsmitte kommend. In Höhe der Westerstraße kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Hierbei verletzte sich der 26Jährige leicht. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst barg das Kleinkraftrad von der Unfallstelle. Da der 26Jährige offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, ordneten die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe an.

