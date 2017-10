POL-WAF: Warendorf. 36Jähriger widersetzt sich polizeilicher Maßnahme - eine Beamtin leicht verletzt

Warendorf (ots) - Durch die Widerstandshandlungen eines 36jährigen am Sonntag, 08.10.2017, um 01.15 Uhr, auf dem Eichelhäherweg in Warendorf, erlitt eine Polizeibeamtin leichte Verletzungen. Nach einer vorausgegangenen Körperverletzung hatten die eingesetzten Beamten den alkoholisierten Mann der Wohnung verwiesen und ihm einen Platzverweis erteilt. Diesem kam der Mann jedoch nicht nach und betrat wieder das Haus. Im Hausflur holte er mehrmals mit seinem Kopf aus und deutete Kopfstöße in Richtung der ihm gegenüberstehenden Beamtin an. Danach schlug der 36Jährige mit der Faust in das Gesicht der Beamtin. Weitere Einsatzkräfte unterbanden die Widerstandhandlungen und brachten den Mann zu Boden. Sie fesselten den 36jährigen Warendorfer und brachten ihn in das Polizeigewahrsam nach Ahlen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell